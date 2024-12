Elisa, la figlia 15enne debutta come doppiatrice nel re Leone: «Emma è stata una sorpresa per tutti»

Video dalla rete

Nella serata milanese dedicata al film disney, “Mufasa:il re leone”, tra le voci che hanno prestato la voce ai protagonisti, c’era anche Elisa. La cantante presta la sua voce a Nala (moglie di Simba, la cui voce nel film è di Marco Mengoni), come già nel primo Re Leone.​La novità è il debutto come doppiatrice della figlia di Elisa, Emma di 15 anni.Nel film di animazione (come nella vita) Emma è la voce della figlia di Nala.

