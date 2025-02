Elodie a Sanremo lancia il «diario del giorno»: oggi svegliata da una radio in strada che suona una sua canzone

Video dalla rete

(di Maria Rita Graziani) Elodie approda a Sanremo e inaugura il suo diario di bordo per condividere momenti e pensieri della sua giornata al Festival. Lo ha annunciato questa mattina con un messaggio vocale su WhatsApp diretto ai giornalisti. «Buongiorno, ben svegliati, sono Elodie», annuncia l’artista. «Da oggi in poi a quest’ora ogni mattina vi manderò dei contenutini di buongiorno, insomma vi comunicherò qualcosa, per il momento buon Sanremo, un abbraccio e un bacio», dice.