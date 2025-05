Elodie compie 35 anni, il video appena sveglia: «Soffro da sempre il compleanno, ma sono felice»

Video dalla rete

Il video della cantante senza un filo di trucco sul viso e la voce ancora roca

«Io di solito soffro molto il giorno del mio compleanno. Non so perché, è così da sempre. Piango. Infatti, ieri ho pianto un po’ prima di addormentarmi. Però sto bene, sono felice. Daje!». A parlare in una storia su Instagram è Elodie, che oggi compie 35 anni e appena sveglia, senza un filo di trucco sul viso e la voce ancora roca, ha condiviso con i suoi fan – ringraziandoli per gli auguri – il suo stato d’animo: malinconica ma felice, e con quell’inconfondibile « daje» tutto romano .

