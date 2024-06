Elodie e Andrea Iannone: bacio in pista a Misano prima della partenza del Gp moto

Video dalla rete

Elodie e Andrea Iannone sempre insieme: ecco le immagini (pubblicate su Instagram) del bacio che si sono scambiati i due fidanzati sulla pista di Misano, prima del via del Gp Moto Superbike. La cantante romana, reduce dalla partecipazione come ospite al concerto di Gigi D’Alessio a Napoli e poi dal 105 Summer Festival, ha voluto comunque seguire in pista Iannone.

