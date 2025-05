Elodie litiga con la security: il video in cui fa avvicinare un bambino

Video dalla rete

Elodie protagonista a Napoli per le strade della città, in occasione della presentazione del suo nuovo disco “Mi ami Mi odi“. La star è stata assediata dai fan che cercavano una foto con lei o un suo autografo. E non è mancato nemmeno un momento di ‘tensione’ con la security che la seguiva. È successo quando, tra le migliaia di persone accorse per vederla da vicino, un bambino si è avvicinato per consegnarle un disegno e uno dei bodyguard lo ha allontanato in modo un po’ brusco. Elodie ha però notato tutta la scena, si è fermata e ha dapprima discusso con l’uomo della sicurezza, poi ha chiesto di far avvicicinare il bambino. Lo ha abbracciato e fatto una foto con lui.

