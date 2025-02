Elodie su tutte le furie in diretta a Domenica In: «Nessuno mi ha strappato il vestito, ogni tanto scrivete ca…ate!»

Video dalla rete

Durante la puntata di Domenica In andata in onda su Rai1 oggi – domenica 16 febbraio – dal teatro Ariston come da tradizione dopo ogni Festival, Elodie si è scontrata con il giornalista Davide Maggio. La cantante – che ha partecipato al festival con la canzone ‘Dimenticarsi alle 7’ – ha respinto con veemenza l’ipotesi che qualcuno le avesse strappato il vestito indossato in finale: «Nessuno! – ha urlato – Perché scrivete cavolate… te lo devo dire. Ti pare che possa arrabbiarmi pe un vestito strappato?!». Elodie ha quindi provato a contestualizzare per smontare ogni ricostruzione: «Credo di essere una persona intelligente al punto da non arrabbiarsi per un vestito strappato. Ero emotivamente scossa dopo aver cantato in finale».

