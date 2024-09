Elon Musk e Giorgia Meloni. Simpatia? Certo. Ma soprattutto una polizza di assicurazione

Il duetto

La presidente del Consiglio e il miliardario americano tutti sorrisi al Global Citizen Award di New York

Elon Musk e Giorgia Meloni tutti sorrisi al Global Citizen Award di New York. Al di là delle interpretazioni diverse e anche dei pettegolezzi, quella che è andata in scena è la rappresentazione del concetto di assicurazione: per ogni tipo di rischio una polizza. ​Il rischio di Elon Musk sta nell’auto elettrica perché Donald Trump non la ama, se viene eletto che fine farà la sua Tesla? Ecco perché Musk è diventato un fan sfegatato di Trump, coltivare amicizie a destra gli sembra un buon investimento. ​Il rischio di Giorgia Meloni, invece, sta nella sua nuova posizione internazionale europeista, atlantista e pro Ucraina. Ecco perché si è messa a duettare con Elon Musk, oligarca di Trump. Due persone, due rischi, due polizze di assicurazione.

