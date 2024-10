Elon Musk presenta il robot di ultima generazione, «Humanoid friend»

Video dalla rete

Elon Musk ha presentato il robot di ultima generazione “Antonomous Assisteant, Humanoid Friend“. Un robot con una incredibile capacità di apprendimento e adattamento. Grazie all’apprendimento automatico, è in grado di migliorare continuamente le sue capacità, perfezionando i movimenti e ampliando il proprio repertorio di azioni.​È in grado di camminare, correre, sollevare oggetti e compiere una vasta gamma di movimenti con un grado elevato di fluidità e controllo ed è in grado di interagire con gli esseri umani aiutandoli nelle attività quotidiane come si vede nel video: dall’innaffiare e piante, allo spolverare superfici o scaricare le borse della spesa dal bagagliaio dell’auto.​

