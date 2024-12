Elton John rivela: «Ho perso la vista»

Video dalla rete

Dolorosa rivelazione di Elton John alle premiere londinese del musical «Il diavolo veste Prada». «Come alcuni di voi sapranno, ho avuto dei problemi e ora ho perso la vista», ha detto il cantante inglese. «È dura per me vederlo, ma mi piace ascoltarlo e, ragazzi, stasera suonava bene» ha affermato la star, che ha scritto la colonna sonora del musical. Elton John, 77 anni, ha rivelato a settembre che un’infezione gli aveva lasciato «solo una vista limitata in un occhio», ma poi ma la scorsa settimana, ospite di ‘Good Morning America’ per la promozione del documentario ‘Never Too Late’, ha aggiunto: «È da quattro mesi che non vedo dall’occhio destro e anche il mio occhio sinistro non se la passa benissimo».

