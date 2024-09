Emilia-Romagna, a Cotignola esonda il torrente Senio: il video dal drone

Video dalla rete

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è al lavoro da ieri in Emilia Romagna per far fronte ai danni causati dall’intensa ondata di maltempo che sta colpendo la regione: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 500 interventi di soccorso.

La situazione più critica è nel territorio della provincia di Ravenna, dove sono in azione anche due elicotteri Drago per l’evacuazione di persone bloccate in casa dall’innalzamento del livello dell’acqua causato dall’esondazione del torrente Senio a Cotignola e del Lamone a Bagnacavallo in località Traversara.

