Emma Marrone sul palco: «Non sono arrivata a 40 anni per farmi dire come mi devo vestire. Vado orgogliosa del mio corpo»

«Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da 4 ignoranti come mi devo vestire. Vado orgogliosa del mio corpo. Questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere, indipendentemente da tutto.

Sentitevi sempre libere e liberi di esprimervi come meglio credete per voi stessi. Chi giudica è perché probabilmente ha una vita talmente a pezzi che l’unica cosa che gli rimane è parlare male degli altri. Siate sempre fiere e fieri di voi stessi». Così Emma Marrone si è rivolta ai suoi fan in un monologo dedicato a haters e al body shaming mentre era a Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, a esibirsi per la festa della musica.

