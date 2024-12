«Emozionante»: lo spettacolo di migliaia di delfini che saltano fuori dall’acqua in California

Video dalla rete

Il video è stato girato al largo della costa di San Clemente, in California: un enorme branco di delfini si è radunato vicino ad una barca che trasportata dei turisti e si è esibito in uno spettacolo emozionante. Lori Hepse, che ha registrato la clip a bordo del tour in barca Dolphin and Whale Watching Safari di Capt, ha stimato che nel branco c’erano circa 5.000 delfini.

