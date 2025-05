Entra e dà un pugno all’orso di peluche: picchiata la mascotte della mostra «Art of Play» a Roma

Video dalla rete

Un gesto inspiegabile, di accanimento immotivato, alla mostra «Art of Play» che si sta tenendo a Roma, viale Angelico, in un palazzo del Comune. Un visitatore ha colpito con violenza uno degli orsi-mascotte che lo aveva accolto con un abbraccio. Ad indossare il travestimento un’attrice professionista, che stando al resoconto dei sindacati ne avrà per due mesi. Dopo il pugno, la donna è infatti caduta, riportando una grave ferita al volto. Sempre la Slc Cgil ha fatto inoltre sapere che, in passato, in assenza di cartelli informativi sulla presenza di attori veri nei panni delle mascotte, altro personale sarebbe stato aggredito.

