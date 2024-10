Era diventato una star del web per aver scalato la piramide di Cheope: ecco il cane che scende dalla struttura

Video dalla rete

Nei giorni scorsi è diventato virale sui social network il video, girato da un uomo in volo su un parapendio, di un cane che ha scalato la piramide di Cheope, in Egitto. La struttura è alta circa 140 metri. L’autore del video ha riferito di aver sentito il cane abbaiare una volta arrivato in cima. Sui social è stato diffuso nelle ultime ore il video dello stesso cane intento a scendere dalla piramide.

