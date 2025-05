Era vuoto da 12 anni: Leone XIV riapre l’appartamento papale

Video dalla rete

Papa Leone XIV ha ufficialmente riaperto l’appartamento papale, togliendo i sigilli che erano stati apposti il 21 aprile 2025 dopo la scomparsa di Papa Francesco, prendendo così possesso della storica residenza. ​Situato al terzo piano del Palazzo Apostolico e affacciato su Piazza San Pietro, l’appartamento pontificio è la tradizionale dimora privata di ogni Papa sin dal XVI secolo. Questo spazio comprende circa dieci ambienti: lo studio personale del Pontefice, la camera da letto, una cappella privata, la sala da pranzo e stanze riservate ai collaboratori più stretti. Particolarmente significativo è l’ambiente noto come “aula della finestra”, da cui il Papa si affaccia ogni domenica per recitare l’Angelus e rivolgersi ai fedeli in piazza. L’appartamento papale era rimasto vuoto dal 2013, quando Papa Ratzinger si era ritirato perché Papa Francesco aveva deciso di continuare a vivere a Santa Marta.

