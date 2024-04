Eriksson realizza il suo sogno e siede sulla panchina del Liverpool, la standing ovation ad Anfield

Video dalla rete

Sven Goran Eriksson sulla panchina del Liverpool per un giorno. Era il suo desiderio ed è stato realizzato. Così quando l’allenatore svedese, che ha rivelato di essere malato di un cancro allo stadio avanzato, è entrato in campo ad Anfield e si è seduto sulla panchina , s’è levato un lungo applauso del pubblico con standing ovation .Eriksson ha incontrato Klopp e guida oggi le leggende del Liverpool contro quelle dell’Ajax in un match di beneficenza.

