Escursionista ferito sul Pollino, salvo grazie ai soccorsi in mezzo alla neve

(LaPresse) Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio, a mezzanotte, sul massiccio del Pollino, al confine tra Calabria e Basilicata, è scattato un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico per un escursionista feritosi mentre si trovava da solo, nel mezzo di una violenta perturbazione. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche, con una bufera iniziale di pioggia trasformatasi poi in una nevicata, i tecnici del Soccorso Alpino della Calabria, in collaborazione con i colleghi della Basilicata, sono riusciti a raggiungere l’escursionista, stabilizzarlo e trasportarlo in sicurezza a valle per il successivo trasporto in autoambulanza all’ospedale. Le immagini dei soccorsi fornite dal Soccorso Alpino.

