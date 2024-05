Esonda il fiume Lambro a Milano, la rabbia dei residenti: «Siamo rovinati»

Video dalla rete

Fin dalle prime ore della mattina, il personale dei vigili del fuoco è stato mobilitato per affrontare numerosi allagamenti e fornire soccorso ad automobilisti in difficoltà. Una delle situazioni più critiche si è verificata a causa dell’esondazione del fiume Lambro, nella zona di Ponte Lambro, dove alcune abitazioni sono state evacuate insieme a una struttura per disabili. Per portare in salvo le persone coinvolte, è stato necessario l’intervento dei gommoni del nucleo sommozzatori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA