Esonda il fiume Salso in Sicilia: le immagini riprese da un drone

(LaPresse) Violenta ondata di maltempo in Sicilia. Le immagini riprese da un drone mostrano la piena del fiume Salso – che si estende per 144 km nella parte centrale e sud-occidentale della regione – a Licata, comune in provincia di Agrigento. La Regione ha attivato il sistema di Protezione civile per fronteggiare l’emergenza mentre il governatore Renato Schifani è in stretto contatto con il capo del dipartimento, Salvo Cocina, che ha disposto l’invio di personale e mezzi del volontariato aggiuntivi. Nelle aree più colpite, diverse abitazioni sono state evacuate per precauzione e alcune persone sono rimaste bloccate sui tetti delle automobili.