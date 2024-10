Esonda il lago di Como – La diretta video

Video dalla rete

Le immagini trasmesse in diretta da Como giovedì 10 ottobre: esondano in città le acque del lago. Una pioggia torrenziale si è abbattuta su Milano dalle 3 di giovedì mattina. Il Lambro ha superato i due metri, secondo quanto comunicato dall’assessore alla Sicurezza Marco Granelli. «Il Seveso a Milano è in salita con contributi locali nella zona di Cinisello e da nord – scrive su Facebook-. La vasca ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena. Il Lambro a Milano è in salita e ha già superato la quota dei 2 metri, con contributi a Milano e da nord. A Ponte Lambro le squadre MM e Protezione civile sono presenti e stanno monitorando l’andamento della fognatura e del Lambro, pronti ad intervenire in via Vittorini, Camaldoli e Rilke in caso di fuoriuscita dell’acqua». Allerta massima anche nel resto della Lombardia con le scuole superiori chiuse a Lecco e a Bergamo.

