Un primo test sfortunato per il razzo tedesco RFA ONE, esploso mentre era in fase di lancio al SaxaVord Spaceport, nelle Isole Shetland, in Scozia. Fallito l’esperimento della startup tedesca Rocket Factory Augsburg che ha dato l’annuncio alla stampa. La causa dell’esplosione forse l’incendio di un motore. Fortunatamente non ci sono stati feriti

