Esplosione centrale di Bargi, un ex dipendente: «Ci sono stanze per le emergenze»

«La sicurezza è sempre stata molto elevata, non credo in un errore umano. Deve essere stata una fatalità, sotto ci sono delle stanze per le emergenze che potrebbero aver salvato qualcuno se non si sono allagate, perché comunque non avevano porte a tenuta stagna» questa la testimonianza di Gabriele, un ex dipendente della centrale idroelettrica di Bargi dove sono ancora in corso le ricerche di quattro dispersi dopo l’esplosione che ha causato la morte accertata di tre dipendenti.

