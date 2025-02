Etna, sciatori e curiosi vicino alla colata nonostante i divieti. Il soccorso alpino: «Turisti in ipotermia, siamo costretti a denunciare»

Video dalla rete

Non sono stati sufficienti i divieti emessi dai sindaci del catanese per fermare la folla di curiosi che si avventura a duemila metri per vedere la colata dell’Etna. Il vulcano è in eruzione da giorni, la lava scende immersa nella neve. Uno spettacolo a cui sciatori e turisti non hanno rinunciato, sebbene l’ordinanza vieti di salire in vetta con l’obbligo di tenersi ad almeno 500 metri di distanza. «Abbiamo già fatto dei soccorsi, soprattutto perché le persone non hanno l’abbigliamento adeguato – riferisce il maresciallo Paolo Bernardini del soccorso alpino di Nicolosi – ovviamente siamo costretti a denunciare chi non rispetta le ordinanze». Lo ribadisce anche il maresciallo Angelo Previtera: «Troviamo turisti in ipotermia»

