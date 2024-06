Euro 2024: Jude Bellingham, chi è l’attaccante prodigio dell’Inghilterra e perché i tifosi impazziscono per lui

Video dalla rete

L’Inghilterra si gode Jude Bellingham. La 20enne stella del Real Madrid ha trascinato alla vittoria la nazionale dei Tre Leoni contro la Serbia nel debutto a Euro 2024 .

Una nuova perla in una stagione super quella del talento di Stourbridge che con i blancos ha conquistato Liga e Champions League.​ Per Bellingham numeri stratosferici a Madrid: 23 gol in 42 partite, la maggior parte giocate oltretutto da centrocampista

Non una sorpresa quella di Jude perché già giovanissimo si era affermato nei tre anni passati al Borussia Dortmund.

Il Real per assicurarselo aveva sborsato al club tedesco oltre 100 milioni di euro.