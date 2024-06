Euro 2024, quali sono le squadre favorite per la vittoria

Video dalla rete

(LaPresse) Si prospetta un Europeo equilibrato in Germania. Non c’è una favorita numero ma un buon numero di squadre possono aspirare alla vittoria finale, con un paio di outsider.La Francia vicecampione del mondo guidata da Deschamps ha un blocco collaudato con i veterani Griezmann, Giroud, Theo Hernandez e il fuoriclasse Kylian Mbappé. Deve però fare a meno di Coman ma in mezzo può contare sulla sostanza di Tchouameni del Real.L’Inghilterra finalista dell’ultimo Europeo vinto dall’Italia è un’altra compagine forte in tutti i reparti, con il tecnico Southgate che ha creato un gruppo affiatato con i vari Stones, Trippier e Walker. Escluso il talento Grealish, è esploso Bellingham del Real, davanti il bomber eterno Harry Kane. La Spagna non è più quella degli anni d’oro ma il ricambio generazionale del ct Luis de la Fuente può arrivare a maturazione. E poi c’è il 16enne Lamine Yamal, astronascente del calcio mondiale. Anche la Germania padrona di casa deve ancora ritrovare gli antichi fasti ma il fattore campo e la capacità di non fallire i grandi appuntamenti rendono d’obbligo inserire la Mannschaft tra le favorite. Nagelsmann conta sul senatore Kroos. Ci sono poi le outsider tra cui anche l’Italia, che punta tutto sulla capacità del ct Luciano Spalletti di far compiere il salto di qualità a una buona squadra. La Croazia dell’eterno campione Luka Modric arriva spesso tra le prime nelle grandi competizioni