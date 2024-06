Euro 2024, scontri fra tifosi prima di Serbia-Inghilterra: volano sedie, bottiglie e pugni

Video dalla rete

Violenti tafferugli sono scoppiati in un bar di Gelsenkirchen, dove domenica sera è in programma il match tra Inghilterra e Serbia, valido per il gruppo C di Euro 2024.

Il bilancio è di due feriti, un poliziotto e un supporter della nazionale inglese, entrambi colpiti alla testa e portati via in ambulanza

Ad attaccare sarebbero stati gli hooligans, che avrebbero cominciato a scagliare sedie e bottiglie verso i serbi. Le forze dell’ordine sono intervenute con 200 agenti, secondo i media inglesi sarebbero 6 le persone fermate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA