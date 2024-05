Europee, il video choc di Vannacci che evoca la X Mas: «Fate una ‘Decima’ sul simbolo»

Video dalla rete

Nuove polemiche su Roberto Vannacci per uno spot elettorale in vista delle Europee in cui generale sembra alludere alla Decima Mas. Il video gira su canali social di supporter dell’autore de ‘Il mondo al contrario’, ma non sui suoi profili ufficiali.

“Sull’apposita scheda fate una Decima sul simbolo della Lega e scrivete Vannacci”, dice il candidato del Carroccio, mimando il simbolo della X, con quello che sembra un riferimento, alla X Flottiglia Mas, corpo militare italiano che dopo l’armistizio dell’8 settembre si schierò con la Repubblica Sociale di Salò guidata da Mussolini e con i nazisti nel Nord Italia, contro gli alleati anglo-americani e la Resistenza e responsabile di crimini di guerra.

