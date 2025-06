Europei femminili, il video messaggio ironico della presidente svizzera: «Perdete in fretta, così avete più tempo per godervi le bellezze del nostro Paese»

Video dalla rete

Con uno sguardo complice e una battuta fuori dagli schemi, la Presidente della Confederazione Svizzera, Karin Keller-Sutter, dà il via ai Campionati Europei di Calcio femminile: «Per favore, perdete il più velocemente possibile, così avete più tempo per godervi le bellezze della Svizzera». Un messaggio dal tono scherzoso ma significativo, che sottolinea l’impegno della Svizzera a sostegno del calcio femminile e del turismo.

Dal 2 al 27 luglio 2025, otto città della confederazione– da Ginevra a San Gallo – ospiteranno per la prima volta l’UEFA Women’s EURO, evento che ha già infranto ogni record: oltre 500.000 biglietti venduti – un numero mai raggiunto dalle precedenti edizioni e addirittura superiore a quello della Coppa del Mondo femminile 2023 in Australia e Nuova Zelanda – di cui due terzi in Svizzera. Il torneo si propone non solo come evento sportivo, ma come opportunità per scoprire un Paese che fonde natura, cultura e sostenibilità. E il più classico dei motti sportivi “L’importante è partecipare” viene stravolto con “In Svizzera anche se perdi, vinci” .