Evacuazioni a Macugnaga colpita dall’ondata di maltempo: circa 120 persone bloccate nei rifugi

Circa 120 persone sono state evacuate dalla zona di Macugnaga e dell’Alpe Veglia, in Piemonte: erano rimaste bloccate nei rifugi e negli alberghi della zona. La strada di accesso è rimasta isolata a causa di diverse frane. Alessandro Bonacci, sindaco di Macugnaga, il centro dell’Ossola più colpito dall’ondata di maltempo della scorsa notte, ha invitato i turisti e i non residenti in paese ad andarsene al più presto per agevolare gli interventi di emergenza e poi iniziare i ripristini. A Macugnaga è arrivato anche il presidente di Acqua Novara Vco, la società che gestisce il ciclo delle acque nella zona, Emanuele Terzoli per verificare da vicino la situazione e per iniziare ad impostare le operazioni di approvvigionamento idrico, dopo una prima stima dei danni agli invasi. L’acqua potabile manca tuttora nella frazione centrale, Staffa, e a Pecetto, dove ci sono problemi anche per la corrente elettrica e in parte anche per il gas.

