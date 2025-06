Evaso dall’ospedale Santo Spirito a Roma: ecco il video del detenuto che scappa a piedi nudi inseguito da due agenti

Video dalla rete

(rinaldo frignani) Ancora nessuna traccia di Gianluca Calò, 46enne in attesa di giudizio dopo essere stato arrestato per rapina, evaso venerdì pomeriggio dall’ospedale Santo Spirito, a Roma, mentre era in attesa di essere sottoposto a una tac. L’uomo, detenuto a Regina Coeli, distante meno di un chilometro dall’ospedale, è scappato a piedi nudi inseguito da due agenti della polizia penitenziaria. Le note di ricerca del 46enne sono state diramate a tutte le forze dell’ordine.

