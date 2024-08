Evita il gol gettandosi con il corpo: il salvataggio è acrobatico

Video dalla rete

Un salvataggio da ricordare. È quello realizzato da Noah Dollenmayer, calciatore dell’El Paso Locomotive, squadra del campionato USL americano. Durante la partita contro l’Orange County, il difensore ha salvato un gol con il suo corpo. Dollenmayer si è gettato sulla linea di porta per intercettare il tiro a porta vuota dell’attaccante avversario. Grazie a questa mossa disperata il difensore è riuscito a evitare il gol e a consentire all’El Paso di vincere la partita per uno a zero.

