Video dalla rete

La troppa fretta nel voler portare a termine la prova ha fatto finire Fabio Caressa dritto in acqua. Nella foga di conquistarsi le teste di Naga, il dio patrono del Laos, sbaglia a mettere un piede sulla canoa e vola dritto in acqua mentre la figlia Eleonora grida per lo spavento. E lla fine si sfoga: «Non ne posso più…»

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA