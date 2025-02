Fabio Volo rivela: «Il mio ultimo libro è stato proposto allo Strega, ci ho pensato su per un po’ ma poi ho rifiutato»

Video dalla rete

In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Fabio Volo ha rivelato che il suo ultimo libro «Balleremo la musica che suonano», è stato proposto al Premio Strega: «Ho avuto un po’ di tempo per pensarci su – ha detto – perché lo scrittore deve dare l’autorizzazione. Ma alla fine ho declinato: il premio Strega è prestigioso, ma la mia storia è diversa». Sull’indiscrezione della sua presenza a Sanremo, infine: «È vero, sarò lì – ha spiegato -, ma per andare a trovare un caro amico a cui è nata una figlia, non al Festival».

