Fabrizio Corona: «Garlasco? Stasi non c’entra. Ci sono già le prove sui colpevoli, ma non si possono usare»

(LaPresse) “Non è come il 2006 che sono venuto qui per fare pubblicità, ieri ho pubblicato sul mio programma di informazione tutta la verità sul caso, evidentemente non sapete fare il vostro lavoro. Ve lo insegno io”. Così Fabrizio Corona arrivando a Pavia, dove erano in programma gli interrogatri di Alberto Stasi e Andrea Sempio nell’ambito delle nuove indagini sul caso del delitto di Garlasco.

“Vi chiedete perché questa accelerazione? Una persona ha fatto per tre anni delle investigazioni abusive, cosa significa, che ha riscontrato dopo tre anni di indagini chi sono i veri colpevoli, che non è Stasi ma sono almeno quattro” dice Corona.