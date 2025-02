Fabrizio Corona: «Questa mattina è arrivata la diffida da Chiara Ferragni, avrei violato la sua privacy»

Video dalla rete

(LaPresse) «Stamattina mi ha chiamato l’avvocato Chiesa, il mio grande avvocato, per dirmi che è arrivata la diffida dalla Ferragni. Secondo lui, non posso pubblicare nulla perché sarebbe una violazione della privacy. Ma scusa, se tu hai già messo in piazza ogni dettaglio della tua vita, di quale violazione della privacy stiamo parlando?». A dirlo è Fabrizio Corona, commentando l’invio di una diffida da parte dell’avvocato Iannacone, legale di Chiara Ferragni, per impedirgli di pubblicare rivelazioni sui presunti tradimenti all’interno della coppia Fedez-Ferragni.