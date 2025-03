Fabrizio Corona su Papa Francesco: «Andrò in Vaticano per vedere se è vivo. Se lo trovo gli ho allungato la vita…»

Video dalla rete

(LaPresse) Fabrizio Corona torna a parlare del suo video dove ipotizzava la morte di Papa Francesco, conversando con i giornalisti a margine dell’udienza in tribunale del processo a Milano che lo vede imputato per estorsione nei confronti di una donna del lodigiano. «Il Papa è morto, se esce un video in cui parla mi ritiro per sempre», aveva detto l’ex re dei paparazzi nei giorni del ricovero del Santo Padre al Gemelli. «Ragazzi, martedì o mercoledì, farò una puntata speciale di Falsissimo e andrò in Vaticano», ha annunciato. «Ci sono due possibilità: se lo trovo, lo abbraccio, e dico che lo ringrazio e gli dico che gli ho allungato la vita perché sai a Napoli quando se auguri la morte gli allunghi la vita. Ma se non lo trovo…», ha concluso lasciando la frase a mezz’aria.

