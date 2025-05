«Faccetta nera» cantata dagli alpini a Biella: polemiche e prese di distanza

Video dalla rete

Nella notte in via Gramsci a Biella un gruppo di alpini ha intonato «Faccetta nera» a tutto volume facendo il saluto fascista. La scena è ripresa in un video che sta girando su diverse chat e pubblicato da «Il Biellese». In questi giorni a Biella si sta svolgendo l’adunata nazionale degli alpini : novantamila presenze al giorno, con un picco nella giornata finale, domenica 11 maggio, in cui è in programma la sfilata. Un totale di almeno 400 mila presenze. La città vestita a festa: ben 24 mila tricolori sono posizionati sui balconi, lungo le vie e nelle piazze. Il coro «Faccetta nera» sta provocando polemiche e prese di distanza.

