Fanno un’ora di fila per entrare nella chiesa di Sant’Ignazio a Roma: non per visitarla, ma per scattare un selfie

All’esterno della chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio, a Roma, si è formata una lunghissima fila con un’attesa stimata di all’incirca di un’ora. Tutto ciò non per ammirare gli splendidi dipinti che sono conservati al suo interno – in quel caso l’ingresso è gratuito e privo di alcuna attesa – ma per usufruire di uno specchio che, posizionato opportunamente, regala l’inquadratura di un selfie molto in voga sui social network. Centinaia di turisti si mettono in coda ogni giorno per rubare uno scatto con gli affreschi dell’artista Andrea Pozzo, fra i massimi esponenti del barocco romano.

