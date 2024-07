«Fate schifo», «ma a rugby giocano solo le lesbiche», il video dell’Italrugby contro l’hate speech e le discriminazioni di genere sui social network

Video dalla rete

L’Italrugby contro l’hate speech e le discriminazioni di genere sui social network. La Federazione Italiana Rugby tramite i propri canali digitali ha diffuso un video con l’obiettivo di dare un segnale forte contro l’odio e i commenti offensivi che spesso vengono utilizzati sui social. «Ogni anno – si legge – sui nostri canali leggiamo centinaia di messaggi duri e talvolta offensivi, rivolti alle atlete e agli atleti delle squadre Nazionali. In un mondo in cui le parole contano, insieme possiamo creare un ambiente positivo e rispettoso. Usa i social responsabilmente». Nel video sono stati intervistati Beatrice Rigoni, centro della Nazionale femminile, e Gianmarco Lucchesi, tallonatore della Nazionale maschile. Nel video appaiono in sovrimpressione i commenti arrivati nel corso del tempo sui social, del tipo: «Fate schifo», «Bisogna per forza essere lesbiche o possono giocare anche le etero a rugby», «Siete la vergona dello sport italiano» e poi ancora «Perché le donne si ostinano a praticare questo sport che le trasforma in scaricatori di porto». Gli atleti intervistati danno un messaggio chiaro: «Le parole possono fare molto male, occorre maggiore rispetto».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA