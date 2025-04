Video dalla rete

Fedeli in coda all’alba per accedere a piazza San Pietro dove questa mattina si celebreranno i funerali di Papa Francesco .

Al varco di lungotevere in Sassia sono centinaia le persone in fila in attesa di superare i controlli per l’accesso a via della Conciliazione, con metal detector e verifiche delle forze dell’ordine su zaini e borse.

