Federica Pellegrini a Parigi: «Le gare non mi mancano, queste emozioni le ho vissute»

Video dalla rete

Appare all’ingresso di Casa Italia a Parigi mentre impazza la festa a per Nicolò Martinenghi. E’ la più grande nuotatrice italiana di ogni tempo: Federica Pellegrini. Stavolta le urla non sono per lei.

Alla domanda se le manca qualcosa, chiude gli occhi: “Le gare non mi mancano, queste emozioni le ho vissute e registrate”. Dopo la vasca l’aspetta il ballo. Dalla vasca alla pista da ballo: sarà concorrente a “Ballando con le Stelle”. Sorride: “E’ una esperienza che volevo fare!”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA