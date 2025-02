Fedez esasperato da un passante che a Sanremo insulta Chiara Ferragni: alza il pugno e viene allontanato dal bodyguard

Video dalla rete

Fedez furioso fuori da un locale a Sanremo. Le immagini sono state girate durante la settimana del 75esimo Festival della Canzone Italiana (dove il cantante ha aprtecipato con il brano “Battito” classificandosi al quarto posto) e pubblicate su Instagram, poi rilanciate nelle stories di Selvaggia Lucarelli. Il cantante viene raggiunto dalla voce di un passante che urla «Chiara Ferragni me la dà»: lui si gira, inizia a urlare, ma la sua voce è incomprensibile e mostra il pugno a quella persona. A quel punto il bodyguard lo allontana. ​Immagini che registrano una reazione “di pancia” del rapper 35enne, infuriato per i commenti alla sua ex moglie.

