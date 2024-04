Fedez mostra la nuova casa e annuncia: «Finalmente parte con i miei bimbi»

Video dalla rete

«È ancora un po’ vuota però, più o meno. C’è il mio tavolino. E sono tornati loro…»: Fedez mostra la sua nuova casa, ancora da arredare. Ci sono un grande divano, una lampada, un tavolino in vetro e alcuni mobili presi dalla casa che aveva in condivisione con Chiara Ferragni. Tra tutti, un posto speciale è riservato ai suoi flipper per i momenti di «evasione». Con una foto e poche parole, Fedez annuncia poi una imminente partenza con i suoi figli per Miami. «Finalmente, non vedevo l’ora» scrive con tanto di cuore rosso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA