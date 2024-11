Fedez: «Vannacci è dieci spanne sopra Schlein a livello comunicativo»

Video dalla rete

«Tra Vannacci e Schlein sceglieresti Vannacci? Sì, dai chi voterebbe la Schlein? Non attecchisce. Io non giudico, da comunicatore guardo, non mi interessano le tifoserie, ma comunicativamente parlando Vannacci è dieci spanne sopra. Vannacci si mangia la Schlein secondo me»: lo ha detto il rapper Fedez, a proposito dell’europarlamentare della Lega e della segretaria del Pd, intervenendo alla trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’ su Radio24.

