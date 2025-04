Feltri e le battute su Ronzulli, Renzi in imbarazzo: «Ritirale direttore»

Video dalla rete

«Non me ne frega un ca… di quello che pensa Renzi». A dirlo era stata la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli (Forza Italia), durante un fuorionda al Senato. A distanza di qualche giorno, Matteo Renzi, durante la presentazione del suo libro (Influencer, ndr) in Mondadori Duomo a Milano, si stava togliendo qualche sassolino nei confronti di Ronzulli quando Vittorio Feltri, che a sua volta presentava il suo di libro, è andato giù pesante, come ormai gli succede spesso, contro l’esponente di Forza Italia. Durante il racconto del senatore prima ha dato le ha dato della «co…na» e poi ha fatto un gioco di parole quando il discorso è finito sul sistema di intercettazione «Trojan». «Ritira la battuta ha subito reagito Renzi. «Domani», ha risposto il giornalista che poi ha margine si è difeso. «Io duro su Ronzulli? Era una battuta, non sapete neanche scherzare”.

