Femminicidio a Settala, il vicino di casa: «Lui beveva, tragedia che si poteva evitare»

(LaPresse) «Sono arrivati i carabinieri, ho sentito un via vai di persone e un carabiniere mi ha detto praticamente che la moglie non ce l’aveva fatta». A parlare è un abitante del palazzo in via Bettolino a Settala, nel milanese, dove un uomo di 50 anni ha accoltellato a morte la moglie, 43enne, davanti alla loro figlia di 10 anni. È stata proprio la bambina, rimasta illesa, a chiamare i soccorsi. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato e accompagnato al carcere di San Vittore.