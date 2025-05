Femminicidio Martina Carbonaro, De Luca: «Fidanzata a 12 anni, un problema», Angione: «La colpa è del maschio che l’ha ammazzata»

Video dalla rete

(LaPresse) Botta e riposta tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l’influencer e attrice Valeria Angione agli Stati Generali sull’ambiente a Napoli. I due si sono scontrati parlando del femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola, in provincia di Napoli. «Ho letto sui giornali la vicenda della ragazzina uccisa ad Afragola a 14 anni, ho letto che era fidanzata da due anni con un ragazzo, cioè da quando aveva 12 anni. Non so… È difficile», ha detto il governatore campano. «Il problema non è l’età di lei, ma è chi l’ha ammazzata. Da influencer non mi sento di dare la colpa alla ragazza che si è fidanzata a 12 anni, mi fa male sentir dire queste cose. È il ragazzo che l’ha ammazzata, perché è maschio», ha replicato Angione.

