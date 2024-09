Ferrero lancia la Nutella vegana e le prove assaggio sui social sono positive

Video dalla rete

(LaPresse) Il gruppo Ferrero lancia la Nutella vegana, lo storico barattolo dal tappo bianco si colora di verde ed elimina il latte dalla lista dei suoi ingredienti. La nuova ricetta è già sul mercato, a 60 anni dal primo vasetto della crema di nocciole che ha accompagnato generazioni di bambini e adulti in tutto il mondo. La Nutella Plant-Based è adatta agli intolleranti ma non a chi è allergico, perché realizzata dove si utilizza il latte per altri prodotti che sarà sostituito da ingredienti di origine vegetale come i ceci e lo sciroppo di riso. È ufficialmente iniziata la distribuzione del nuovo prodotto del gruppo Ferrero già arrivato sugli scaffali di Italia, Belgio e Francia nel formato da 350 grammi. Dal 2025 sarà ampliata la distribuzione a tutto il mercato europeo.

