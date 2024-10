Ferrovia Roma-Viterbo? «È come tornare ai tempi della secondo guerra mondiale»: il video ironico è virale

Video dalla rete

I pendolari la conoscono come una fra le linee più disastrate del Lazio. E adesso la ferrovia Roma-Viterbo è diventata oggetto di ironia sul web. Bernardino Ziccardi, molto attivo nella creazione di contenuti con profili su Instagram e TikTok, ha pubblicato un video ironico in cui mostra le condizioni della Roma-Viterbo, spiegando come salire su quel treno voglia dire tornare ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Ecco il filmato.

