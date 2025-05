Fiamma, la rottweiler accoltellata insieme ad un 13enne e la (disperata) corsa in taxi per salvarla

Video dalla rete

«Era una giornata come tante, finito il mio turno in ospedale, mi accingevo a tornare a casa. Ma appena uscito dalla porta principale, mi sono trovato davanti a una scena che difficilmente dimenticherò: un ragazzo a terra, in una pozza di sangue, con varie coltellate al torace. Accanto a lui, un cane. Ferito gravemente. Anche lui con evidenti colpi da arma da taglio su torace e addome». Comincia così il lungo post pubblicato su Instagram da LazzaRamo, racconta il disperato tentativo di salvare la rottweiler aggredita insieme ad un ragazzino di 13 anni in via Vittorio Veneto e scaricati entrambi al Fatebenefratelli . «Sono tornato di corsa in reparto, ho preso garze, cerotti, disinfettante. Con un altro infermiere abbiamo tamponato le ferite, cercando di guadagnare tempo. Le forze dell’ordine hanno detto di non avere “mezzi idonei” al trasporto. È stato richiesto un furgone della polizia locale, ma tardava ad arrivare. I minuti passavano, Fiamma perdeva sangue. L’ho detto più volte: in medicina il tempo è tutto. Alla fine, disperato, ho chiesto ai taxi lì fuori. Il primo tassista che ho fermato non ha esitato un secondo: “Sì, portiamola”. Mi sono rannicchiato nel bagagliaio accanto a Fiamma, tamponando le ferite mentre venivamo scortati dalla polizia – forse era più comodo per loro scortare che “sporcare” i sedili con il sangue.Una corsa contro il tempo. Alla clinica veterinaria Fiamma è stata subito presa in carico. Interventi chirurgici per le ferite addominali, drenaggi toracici per un polmone perforato da una coltellata al collo. Alle 22 sono andato a trovarla. Respirava bene, il polso era stabile. Le ho accarezzato la testa, mi ha leccato la mano. Un piccolo gesto d’amore, di gratitudine. Speravo. Speravo davvero che ce la facesse.Alle 23:30, la notizia: non ce l’ha fatta».

